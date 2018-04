Neymar op tijd fit voor het WK: 'Alles gaat de goede kant op'

De 26-jarige aanvaller brak eind februari een middenvoetsbeentje en kneusde zijn enkel waardoor al al een tijd is uitgeschakeld. ,,Maar ik ga goed vooruit. Alles is in orde", vertelt Neymar tegen TV Globo.



Voor Paris Saint-Germain komt het nieuws te laat, nu de Franse topclub al is uitgeschakeld in de Champions League, maar de Brazilianen verwelkomen het nieuws met open armen. Op 14 juni gaat het WK van start en de Zuid-Amerikanen hopen op hun wereldster.