Neymar per brancard van het veld bij Paris Saint-Germain in dankzij Messi gewonnen spektakelstuk

Vroeg in de tweede helft ging het mis toen Neymar na een tikje van Lille-middenvelder Benjamin André bijzonder ongelukkig met zijn rechterenkel op het gras landde. In eerste instantie werd de aangerukte brancard nog weggewuifd, maar snel daarna kwam Neymar tot de conclusie dat verder spelen geen optie was. Met betraande ogen liet hij zich wegdragen.

Zonder Neymar leek Paris Saint-Germain de wedstrijd volledig uit handen te geven. Lille nam een verrassende 2-3 voorsprong, maar in de absolute slotfase wisten Mbappé (87ste minuut) en Messi (94ste minuut) een nieuwe domper voor de kwakkelende topclub te voorkomen. De knappe vrije trap van de Argentijn viel tot vreugde van het thuispubliek via de binnenkant van de paal binnen.

Voor Paris Saint-Germain is het te hopen dat Neymar in ieder geval op tijd hersteld is voor de return tegen Bayern München in de Champions League. De Parijzenaars verloren dinsdag het thuisduel met 0-1. De return in Duitsland is op 8 maart.