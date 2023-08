Neymar persoonlijk akkoord met Al-Hilal, Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain sluiten vrede

La Liga in een notendop: wordt het weer stuivertje wisselen in titel­strijd?

Dit weekend is La Liga begonnen. Degradatiekandidaat Almería luidde het nieuwe seizoen in Spanje vrijdagavond in tegen Rayo Vallecano en Real Madrid begon met een 0-2 zege tegen Athletic Bilbao. Pakt FC Barcelona opnieuw de titel, welke Nederlanders zien we mogelijk schitteren en wie moet vrezen voor degradatie? Een overzicht.