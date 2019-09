Neymar snoert kritische fans opnieuw de mond met winnende goal in slotfase

Memphis Depay speelde bij Olympique Lyon de gehele wedstrijd. Ploeggenoot Kenny Tete viel in de 73e minuut in.



Neymar is hard op weg zijn sterrenstatus in Parijs te heroveren. De Braziliaan aasde deze zomer op een transfer en dat schoot bij de fans in het verkeerde keelgat. Vorige week liet hij zijn voeten spreken door in de laatste minuut met een schitterende omhaal de winnende goal te maken tegen Strasbourg. Tegen Lyon was hij in de slotfase weer de gevierde man.



PSG maakte afgelopen woensdag de nodige indruk met een thuiszege in de Champions League tegen Real Madrid (3-0). In dat duel ontbrak Neymar nog door een schorsing, evenals zijn offensieve bondgenoten Edinson Cavani en Kylian Mbappé. Het geblesseerde aanvalsduo was ook in Lyon niet van de partij.



Lyon behaalde ruim een maand geleden de laatste zege. Daarna pakte Olympique uit vier competitieduels slechts twee punten. De ploeg van Depay en Tete staat daardoor nu op de teleurstellende negende plek. De thuiswedstrijd afgelopen dinsdag in de Champions League tegen FC Zenit leverde evenmin een zege op (1-1).