Neymar verlost van coronavirus en traint weer bij PSG

Ligue 1 PSG zonder sterspe­lers direct onderuit: promoven­dus Lens wint na keepers­fout

11:33 Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen in de Ligue 1 begonnen met een nederlaag. Zonder zeven besmette sterspelers ging de ploeg van Thomas Tuchel met 1-0 onderuit bij Racing Club de Lens, dat na vijf jaar in de Ligue 2 weer terug is op het hoogste niveau.