Neymar ziet WK in Qatar als zijn laatste: ‘Weet niet of ik het mentaal nog aankan’

Neymar kwam donderdag vanwege een schorsing niet in actie in de 3-1 overwinning op Venezuela. Neymar speelt vanavond laat met Brazilië in Colombia in een WK-kwalificatieduel. De wedstrijd in Barranquilla markeert de terugkeer van de PSG-aanvaller sinds de 2-0 overwinning op Peru op 10 september, waarin hij belangrijk was met een assist en een doelpunt. Ondanks zijn inspanningen maakte de ster na de wedstrijd duidelijk dat hij boos is op de behandeling die in Brazilië krijgt. ,,Ik weet niet wat ik nog meer in dit shirt moet doen zodat mensen Neymar respecteren”, zei hij. Lokale media beschuldigden de spits ervan uit vorm te zijn bij de 1-0 zege op Chili eerder in september, waardoor de spits tijdens de training shirtloos rondliep om te laten zien hoe fit hij is.