Neymar zwaait Lionel Messi uit bij Paris Saint-Germain: ‘Het liep niet zoals we gedacht hadden, maar we hebben alles geprobeerd’

Met video Slechte verliezer José Mourinho belaagt scheids­rech­ter in parkeerga­ra­ge: ‘Het is een f*cking schande’

AS Roma-coach José Mourinho toonde zich na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla een buitengewoon slecht verliezer. De Portugees liet zich na afloop helemaal gaan in de parkeergarage van de Puska Arena in Boedapest, waar hij verhaal ging halen bij scheidsrechter Anthony Taylor.