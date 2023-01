Niet alleen Lionel Messi, maar de hele wereld kent inmiddels de naam van Wout Weghorst

Voetbalpod­cast | ‘Richting Ajax en Alfred Schreuder is dit een triomf voor Daley Blind’

De herstart van de eredivisie is een van de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Feyenoord begint 2023 als koploper. PSV moet verder zonder Cody Gakpo en Ajax staat onder druk. Maar Etienne Verhoeff bespreekt met Sjoerd Mossou ook de opmerkelijke stap van Daley Blind naar Bayern München en de interesse van Feyenoord in Ramiz Zerrouki.

6 januari