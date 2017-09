Nieuw mijlpaal voor Messi: 300 goals in Camp Nou

Dat er geen maat staat op Lionel Messi (30) is geen nieuws, maar na zijn vier goals van gisteren tegen Eibar heeft de Argentijn nog maar eens een nieuwe mijlpaal bereikt: Messi passeerde de grens van driehonderd goals in Camp Nou.

Eibar ondervond het gisteravond nog maar eens: Lionel Messi kan een behoorlijk potje voetbal op de mat leggen. Met vier goals passeerde 'de vlo' de grens van driehonderd goals in Camp Nou. In totaal op maar liefst 519 goals in 591 wedstrijden voor FC Barcelona. Marko Dmitrovic, doelman van Eibar, was alweer de 134ste doelman die een goal van Messi om de oren kreeg.

Het was bovendien alweer de vijfde keer dat Messi in één wedstrijd een viertal doelpunten maakte. Dat deed hij eenmaal in de Champions League (tegen Arsenal) en tegen Valencia, Espanyol, Osasuna en Eibar in La Liga. Tegen Bayer Leverkusen in de Champions League kwam hij in 2012 zelfs vijfmaal op het scoreformulier.

Beste seizoensstart

Of dat alles is? Welnee. Om de cijfers nog maar even te onderstrepen: Messi is bezig aan zijn beste seizoensstart ooit. In de eerste vijf competitiewedstrijden maakte hij alweer negen goals. Daarmee verplettert hij zijn prestaties die hij in de seizoenen 2011/2012 en 2012/2013 leverde. Toen stond de Argentijn na vijf competitieduels op 'slechts' zes en vijf goals. In totaal kwam hij toen op 46 en 50 competitiedoelpunten.

Of er überhaupt nog records voor het oprapen liggen? Jawel. Binnenkort zal Messi voormalig Barça-aanvoerder Carlos Puyol passeren in de ranglijst van meest gespeelde wedstrijden voor FC Barcelona. Messi staat nu op 591 terwijl Puyol tot 593 kwam. Hij heeft dan alleen Xavi nog voor zich. Om het aantal wedstrijden van de legendarische middenvelder te halen, moet Messi nog wel even zijn best doen: hij speelde 767 wedstrijden voor Barça.