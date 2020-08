Nieuw seizoen begonnen in Schotland in weekend dat Italië competitie afsluit

,,Ik ben blij met deze overwinning, maar ik mis de fans”, zei Gerrard in het lege stadion van Aberdeen. ,,Ik vind dat de supporters zo snel mogelijk weer de stadions in moeten komen, zodra het veilig is.” Celtic start de competitie morgen tegen Hamilton Academical.

De groen-witte brigade uit Glasgow is al negen jaar op rij de beste club van Schotland. Celtic werd in mei ook uitgeroepen tot kampioen van de afgebroken competitie, die als gevolg van de coronacrisis in maart moest worden stilgelegd. Celtic had toen al een flinke voorsprong op Rangers opgebouwd. Net als in Nederland leidde ook de afhandeling van de Schotse competitie tot een juridisch geschil, in dit geval door de clubs die tot degradatie werden veroordeeld.