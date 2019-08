Nieuwe domper voor AZ-opponent Man United

Donderdag werd bekend dat The Red Devils het in de groepsfase van de Europa League moeten gaan opnemen tegen AZ, maar dat was voor de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer van latere zorg. Na een 4-0 zege op Chelsea op de eerste speeldag werd er in de Premier League namelijk slechts gelijkgespeeld bij Wolverhampton Wanderers en daarna thuis zelfs verloren van Crystal Palace.

En dus was een goed resultaat op St. Mary's zaterdagmiddag broodnodig. Wat dat betreft was de 0-1 van zomeraanwinst Daniel James (de van Swansea City overgekomen vleugelaanvaller) even welkom als dat-ie fraai was. Met rechts streepte hij de bal in de tiende minuut in de verre kruising. Het was voor de 21-jarige James al zijn derde goal in zijn vierde optreden voor zijn nieuwe club.