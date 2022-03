Nieuwe mijlpaal voor Vivianne Miedema in WSL

Vivianne Miedema heeft voor een nieuwe mijlpaal gezorgd in de Women Super League, de hoogste Engelse vrouwenvoetbalcompetitie. De spits van Arsenal is de eerste speelster ooit in Engeland die betrokken is bij honderd competitiedoelpunten.

Miedema maakte de 2-0 namens Arsenal in de wedstrijd tegen Birmingham City, waarmee ze voor de honderdste keer afmaker dan wel aangever was bij een doelpunt van de noord-Londense ploeg. Dit seizoen is Miedema na zestien wedstrijden inclusief dit doelpunt al tien keer trefzeker geweest. De spits van het Nederlands elftal heeft ook al vijf assists achter haar naam staan.

Miedema is sowieso mateloos populair in Londen. Afgelopen maand was ze één van de belangrijke sportvrouwen die tijdelijk een standbeeld kregen in de Engelse hoofdstad.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Andere records

Miedema, die maandelijks een column schrijft op deze site, speelt sinds 2017 voor Arsenal. Daarvoor speelde ze niet in Engeland. Ze brak al meerdere records in de Women Super League. Zo was Miedema eind 2020 al de eerste speler die vijftig competitiedoelpunten maakte. Een klein jaar later scoorde ze haar honderdste doelpunt voor Arsenal. In beide gevallen was ze de eerste vrouw die dit presteerde.

Ook in Oranje rijgt Miedema de records aaneen. Zo was de aanvalster onder meer de eerste die in de poulefase van een Olympische Spelen (2021) maar liefst acht doelpunten maakte. De helft daarvan maakte ze in de eerste wedstrijd tegen Zambia (10-3).