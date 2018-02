Nieuwe miljardendeal voor wedstrijden in de Premier League

Sky Sports heeft vooralsnog vier pakketten aangeschaft en BT Sports één. De laatste deal in de Premier League over de periode van 2015 en 2019 was 5,14 miljard pond waard. Dat was toen nog 7 miljard euro, maar op dit moment zo'n 5,7 miljard euro.



Bestuursvoorzitter Richard Scudamore van de Premier League verwacht dat de televisierechten weer meer gaan opleveren omdat er nog twee livepakketten in de verkoop gaan. ,,Dat geeft maar weer aan wat voor uitstekende voetbalcompetitie we hebben", reageerde hij.



Over de interesse in de laatste twee pakketten wilde Scudamore nog niets kwijt. In tegenstelling tot Sky, heeft BT al laten weten te gaan bieden op de midweekse speelrondes en de 'Bank holidays'. In Engelse media worden ook Amazon, Facebook, Netflix en Twitter genoemd als mogelijke bieders. Vooral Amazon, dat in Engeland ook al tennisrechten kocht, werd genoemd als uitdager van de Sky-BT-hegemonie.