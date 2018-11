Nieuwe tegenslag voor Khedira

Lukaku laat ook Nations Lea­gue-du­el met Zwitser­land schieten

15:30 Romelu Lukaku moet ook het duel van België met Zwitserland zondag in Luzern voor de Nations League overslaan. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels (45 goals in 79 interlands) heeft nog te veel last van de hamstringblessure die hem donderdag ook al aan de kant hield in Brussel tegen IJsland (2-0).