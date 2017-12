Nigeriaan Onyekuru dreigt WK te missen

Li­ver­pool-spe­ler Flanagan opgepakt wegens mishandeling

27 december Liverpool-speler Jon Flanagan is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt wegens mishandeling. De politie in de Engelse stad meldt dat de 24-jarige rechtsback betrokken was bij een incident in Duke Street in Liverpool. Hij is op borgtocht vrijgelaten en moet op 2 januari voor de rechtbank verschijnen.