Noa Lang na mislopen Gouden Schoen: ‘Iedereen weet wie de beste voetballer is: ik’

Lang, die in 2020 van Ajax naar Club Brugge verkaste, dacht gisteravond heel even dat hij de Gouden Schoen gewonnen had. De prijs voor de beste voetballer van de Belgische competitie het afgelopen jaar ging echter naar Genkspeler Paul Onuachu. Lang eindigde in de verkiezing als tweede, voor ploeggenoot De Ketelaere.

,,Ach, ik had dit wel verwacht. Ik gun het Paul ook, ben blij voor hem. Als je zoveel goals maakt, is dat een topprestatie.” Met een knipoog: ,,Iedereen weet wie de beste voetballer is: ik”, aldus Lang in de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Volledig scherm Noa Lang reageerde ook kort op Instagram. © Instagram Noa Lang

Het klopt dat niemand in 2021 beslissender was dan Noa Lang, als je zijn doelpunten en assists bij elkaar optelt. Vorig seizoen was Lang al op dreef en dit seizoen trekt hij die lijn feilloos door. Hij heeft het Belgische publiek verbaasd het afgelopen seizoen, zowel op als buiten het veld. De excentrieke oud-Ajacied blijft echter zichzelf: ,,Ach, ik ga niet veranderen. Ik ben wie ik ben. Kijk hoe ver ik daarmee al gekomen ben.” Na een kleine denkpauze is het hoge woord eruit: ,,Ik had deze Gouden Schoen wel verdiend, vind ik.”

Lang stond uiteindelijk dus een treetje lager op het podium. Hij kreeg er een knuffel van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe en een hand van Vincent Mannaert (algemeen directeur van de club) voor. ,,Wat hij zei? Dat we nog vier maanden hebben om kampioen te worden. Let maar op.” Even later postte hij op zijn Instagram-verhaal dat hij ,,trots is op zichzelf. Wat de anderen ook zeggen”.

Lang verliet de Antwerp Expo, waar de Gouden Schoen werd uitgereikt, wel met een troostprijs: de trofee van ‘Goal van het Jaar’. ,,Op het moment zelf besefte ik niet dat het een fantastische goal was. Voor mij is zo’n doelpunt iets normaals.”, lacht Lang. ,,Maar daarna ging hij wel viraal.”

Volledig scherm Niet Noa Lang dus, maar Paul Onuachu van KRC Genk won de Gouden Schoen. © BELGA