Noa Lang vol ongeloof na rode kaart in slotfase bij nederlaag tegen Gent: ‘Ik doe helemaal niks’

AA Gent kwam na 36 minuten op voorsprong in het Jan Breydelstadion, nadat Andrew Hjulsager scoorde op aangeven van Tarik Tissoudali. De Amsterdamse aanvaller, die de afgelopen weken met Marokko actief was op de Afrika Cup, maakte halverwege de tweede helft ook nog de 0-2 voor de bezoekers uit Gent. Een kwartier voor tijd maakte Charles De Ketelaere de 1-2 namens Club Brugge. Twee minuten later scoorde Tissoudali opnieuw, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat de bal nipt over de achterlijn zou zijn geweest in aanloop naar zijn schot.

Club Brugge kreeg het in het laatste kwartier niet voor elkaar om de 2-2 nog te maken, waarna de frustraties toenamen bij het team van Alfred Schreuder. Het resulteerde in de 95ste minuut in een rode kaart voor Éder Balanta. Daar bleef het niet bij, want Noa Lang sprintte direct richting scheidsrechter Nicolas Laforge om zijn beklag te doen over deze beslissing. Nog geen seconde nadat Lang zijn mond open had getrokken richting de arbiter, kreeg ook hij een rode kaart. De 22-jarige aanvaller kon het niet geloven. ,,Ik doe helemaal niks, hoe kan dit?” zei hij vol ongeloof, waarna hij woest richting de kleedkamer stormde. De negen overgebleven spelers konden een minuut later ook richting de kleedkamer. Het is onduidelijk wat Lang zei tegen Laforge, maar de 35-jarige arbiter was gedecideerd in zijn beslissing.