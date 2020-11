Nog meer zorgen voor Advocaat? Kökcü valt uit bij Turkije

Koken & eten / video Zorgwek­kend: over 20 jaar lijden 1,4 miljoen Nederlan­ders aan diabetes

12:20 Het aantal mensen in ons land met diabetes blijft de komende twintig jaar flink stijgen, naar ruim 1,4 miljoen in 2040. Dat verwacht het Diabetes Fonds. De groei is vooral te zien bij jonge mensen.