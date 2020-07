Nog vier spelers in MLS testen positief

Met deze doelpunten­ma­chi­nes behoort Messi tot de ‘Club van 700'

16:31 Lionel Messi schoot zich gisteravond tegen Atlético Madrid opnieuw in de recordboeken, met zijn zevenhonderdste treffer in zijn loopbaan. Daarmee schaarde hij zich in een uniek rijtje profvoetballers die dat voor elkaar kregen. Deze zeven voetballers behoren tot de club van zevenhonderd doelpunten.