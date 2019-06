Noord-Ierland zet Oranje onder druk met geweldige comeback

Noord-Ierland heeft het Nederlands elftal nog wat meer onder druk gezet in de EK-kwalificatiereeks. De ploeg won bij Estland met 1-2, waardoor de concurrent van Oranje fier aan kop gaat in Groep C. Er was wél een enorme ontsnapping voor nodig.

De Noord-Ieren hadden hun eerste twee duels in de poule van Oranje gewonnen, terwijl het Nederlands elftal in evenveel wedstrijden al een nederlaag leed (tegen Duitsland) én deze dagen niet in actie komt in de EK-kwalificatiereeks. Met een beetje pech zou Noord-Ierland na vandaag en dinsdag (dan speelt het tegen Wit-Rusland) dus twaalf punten hebben, al negen meer dan Oranje.

Daar is de ploeg inderdaad dichtbij, want de ploeg van manager Martin O’Neill won in Tallinn. En dat terwijl het lang op achterstand stond. Een doelpunt van Konstantin Vassiljev halverwege de eerste helft leek lange tijd voldoende voor de Estse zege.

In de slotfase ging het duel echter volledig op zijn kop. Eerst schoot Conor Washington richting doel, waarbij de bal via een lichte aanraking van de net ingevallen Josh Magennis binnen ging. Diezelfde Magennis tekende even later van dichtbij voor de 1-2. Later vanavond speelt Duitsland in dezelfde poule tegen Wit-Rusland.

Monsterscore

In Groep J (waar Italië de groepswinnaar lijkt te gaan worden) streden underdogs Finland en Bosnie-Herzegovina tegen elkaar. Dat duel werd een prooi voor de thuisploeg, die er dankzij twee goals van Teemu Pukki met de drie punten vandoor ging: 2-0.

Ook in Groep I, de poule van België, werd al gevoetbald. Rusland kwam lang niet tot scoren tegen San Marino, maar daarna ging het hard. Tussen de 25ste en 41ste minuut zorgden Michele Cevoli (eigen goal), Artem Dzyuba, Fedor Kudryshov en Anton Miranchuk voor een 4-0 ruststand. Na de pauze scoorden Dzyuba nog driemaal, Fedor Smolov maakte er twee, waardoor er bij het laatste fluitje een monsterscore van 9-0 op het bord stond.