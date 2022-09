Noord-Ierse scholier (13) maakt debuut als voetbalprof en breekt Brits record

Atherton mocht tegen Dollingstown in de League Cup (6-0 winst) na rust invallen. Niet zonder succes, want met zijn eerste balcontact leverde hij meteen de assist bij het zesde doelpunt van Glenavon, dat op het hoogste niveau speelt in Noord-Ierland. De debutant brak het 42 jaar oud record van Eamon Collins, die 14 jaar en 323 dagen oud was toen hij voor Blackpool speelde.

Het wereldrecord staat overigens nog altijd op naam van Mauricio Baldivieso. Hij was 12 jaar oud toen hij op 19 juli 2009 zijn debuut maakte voor het Boliviaanse Club Aurora. Zijn vader Julio César Baldivieso was destijds coach van die ploeg.

Het Nederlands record is al jaren in handen van Wim Kras. Hij was 15 jaar oud toen hij in 1959 voor het eerst in de eredivisie mocht opdraven voor Volendam.