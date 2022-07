Noorwegen voert score verder op in EK-duel met Noord-Ierland

Lech Poznan John van den Brom valt bij Poolse kampioen van ene verbazing in de andere na Saoedische ‘grap’

Na zijn periode bij RC Genk en een ultrakort avontuur in Saoedi-Arabië is John van den Brom begonnen bij de Poolse landskampioen Lech Poznan. Hij valt van de ene verbazing in de ander. ,,Dit is echt een heel grote club.”

21 juni