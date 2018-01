Nottingham Forest zorgt in FA Cup voor megastunt tegen bekerhouder Arsenal

De geschorste Wenger, die vanaf de tribunes lijdzaam toekeek, had diverse vaste krachten, onder wie Mesut Özil, Alexandre Lacazette en Alexis Sánchez buiten zijn jeugdige basisteam gelaten.



Wenger was diep teleurgesteld na de uitschakeling. ,,Het doet zelfs nóg meer pijn, omdat we van deze competitie houden'', zei de Fransman, die met zeven FA Cups de succesvolste manager van het beroemdste bekertoernooi ter wereld is. ,,Maar heel vreemd is de uitschakeling ook weer niet. Nottingham Forest was domweg scherper en dominanter dan wij.''



Tottenham Hotspur versloeg AFC Wimbledon, dat in League One (derde profniveau) uitkomt, met 3-0. Na de openingstreffer van topschutter Harry Kane in de 63ste minuut was het verzet bij de bezoekers gebroken. Opnieuw Kane en Jan Vertonghen zorgden voor de eindstand. Michel Vorm hield in het doel van de Spurs de nul.