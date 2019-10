Ødegaard uitgeroepen tot Speler van de Maand in La Liga

Aubameyang gaat los op Dort­mund-voorzitter: ‘Jij bent echt een clown’

3 oktober Pierre-Emerick Aubameyang kan het niet echt meer vinden met de algemeen directeur van Borussia Dortmund. Hans Joachim Watzke stelde in een interview met de Süddeutsche Zeitung dat de spits van Arsenal een geldwolf is. De 30-jarige Aubameyang vertrok in de winter van 2018 bij Dortmund en volgens Watzke was dat uitsluitend omdat hij daar meer kon verdienen. ,,Jij bent echt een clown”, reageerde de Gabonees via Twitter.