Oefeninterlands in een bomvolle kalender: waarom eigenlijk?

In de overvolle voetbalkalender wordt vanavond plaatsgemaakt voor liefst twintig Europese oefenduels. Het stuit op veel onbegrip vanuit internationale bonden én clubs. Waarom staan die wedstrijden eigenlijk in de agenda?

De voetbalwereld slaakte een zucht van verlichting, toen de Nations League in september 2018 zijn levenslicht zag. Eindelijk was het gedaan met die nutteloze, oersaaie oefeninterlands die nauwelijks een doel dienden. Eindelijk kon er worden gespeeld naar waar het voetbal om draait: de overwinning. De oefenwedstrijden werden in de ban gedaan, zo luidde de tevreden tendens. Toch staan vanavond naast Spanje en Nederland, bijvoorbeeld ook Litouwen en Faeröer vriendschappelijk tegenover elkaar.

Dat leidt tot veel onbegrip uit de voetballerij. Vorige interlandonderbreking was er nog veel onbegrip voor het feit dat Oranje drie dagen voor de belangrijke Nations League-duels nog even doodleuk oefende tegen Mexico. De reden dat er vanavond door veertig Europese landen wordt geoefend, is in één eenvoudig woord te omschrijven: geld.

De internationale voetbalfederaties FIFA en UEFA hebben namelijk al jaren terug uiterst lucratieve deals dichtgetimmerd met televisiestations en sponsoren. Omdat de nationale teams een contract hebben getekend, moeten zij een bepaald aantal wedstrijden per jaar in actie komen. Zo krijgt de KNVB voor het treffen met Spanje naar verluidt een bedrag van zo'n één miljoen euro. De beloning voor bijvoorbeeld sparringpartners Luxemburg en Oostenrijk zal lager zijn, maar ook dat is contractueel vastgesteld. Portugal zal op sportief gebied weinig hebben aan Andorra-thuis, maar de Portugese penningmeester zal zijn spelers tóch aanmoedigen het veld op te gaan.

Volledig scherm David Alaba oefent met Oostenrijk tegen Luxemburg. Roemenië tegen Belarus. Geen sprankelende wedstrijden, maar wel van belang voor de portemonnee van de penningmeester van de voetbalbonden. © EPA

FIFA-punten

Bovendien dienen de vriendschappelijke wedstrijden nog een ander doel. Ook voor oefeninterlands zijn namelijk FIFA-punten te verdienen. Hoewel het er aanzienlijk minder zijn dan in de Nations League of in een eindronde, kunnen de behaalde punten enorm van belang zijn. Met een zege op de Spanjaarden kan nummer vijftien Oranje (1.596 punten) weer een stapje dichter bij, bijvoorbeeld, Duitsland (1.607 punten) komen.

Maar wat hebben we dan precies aan die FIFA-ranking? Een plek bij de beste tien levert in de kwalificatie voor het komende WK een ticket als groepshoofd op. Terwijl het Nederlands elftal zich voor het wereldkampioenschap van 2018 nog moest plaatsen met Frankrijk in de poule, zou Oranje voor het kwalificatietraject richting 2022 zomaar eens het hoogst aangeschreven land kunnen zijn. Dat geldt uiteraard ook voor alle andere landen die vanavond in actie komen en punten hopen te sprokkelen. Zo kan het dus zijn dat het op voorhand wél aantrekkelijke affiche tussen Nederland en Spanje ook nog eens van enorme waarde kan zijn.

Volledig scherm Timo Werner viert zijn treffer voor Duitsland tegen Tsjechië met Lars Stindl en Mesut Özil. Beide landen staan vanavond opnieuw tegenover elkaar. © AP