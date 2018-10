Oekraïne promoveert als eerste land in Nations League

Vijf verdachten in Belgisch schandaal blijven vastzitten

16 oktober In het onderzoek naar omvangrijke fraude in het Belgische profvoetbal is de hechtenis van negen verdachten met een maand verlengd. Vijf van hen blijven in detentie, de andere vier komen onder elektronisch toezicht. Dat heeft de raadkamer in Tongeren besloten.