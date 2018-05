Officieel: Emery vervangt Wenger bij Arsenal

Nainggolan niet geselec­teerd: Belgische selectie begrijpt er niets van

11:33 Marouane Fellaini heeft bij VTM Nieuws gereageerd op het ontbreken van Radja Nainggolan in de Belgische WK-selectie. ,,Het is een grote verrassing, maar de coach beslist en we moeten zijn keuze respecteren. Hij is de baas”, zegt de middenvelder.