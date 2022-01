Officieel: Frank Lampard volgt Rafa Benítez op als coach van Everton

Lampard zal bij Everton gaan samenwerken met Paul Clement, die assistent was van Carlo Ancelotti bij Chelsea, Real Madrid, Paris Saint-Germain en Bayern München.



Interim-coach en clublegende Duncan Ferguson (50) was ook een van de kandidaten bij Everton, net als Vítor Pereira (53). De Portugees maakte het zichzelf echter moeilijk door afgelopen week op de Engelse radio te zeggen dat hij de baan wel zag zitten, terwijl hij nog gesprekken met de clubleiding voerde. Afgelopen vrijdag werd al duidelijk dat Wayne Rooney (36) niet was ingegaan op de interesse van zijn jeugdliefde Everton, omdat hij Derby County in het Championship wil houden ondanks de 21 punten in mindering aan het begin van het seizoen.

Lampard was in het seizoen 2018/2019 nog coach van Derby County, maar verloor in de finale van de play-offs van Aston Villa. Daarna keerde hij terug naar Chelsea, waar hij als middenvelder topscorer aller tijden werd met 211 goals in 648 duels. Na anderhalf jaar op Stamford Bridge werd hij in januari 2021 ontslagen en opgevolgd door Thomas Tuchel, die enkele maanden later de Champions League won met Chelsea.

Volledig scherm Frank Lampard met Hakim Ziyech op 24 januari vorig jaar. © Action Images via Reuters

Everton zal zeer waarschijnlijk vandaag de komst van Donny van de Beek op huurbasis bekendmaken. Eerder deze maand ging voormalig Ajax-aanvaller Anwar El Ghazi al op huurbasis naar Everton. De 26-jarige aanvaller uit Barendrecht maakte zijn debuut nog niet voor The Toffees. Hij bleef op de bank bij de pijnlijke nederlaag bij Norwich City (2-1) op 15 januari, waarna Benítez werd ontslagen. Vorige week kon El Ghazi niet meedoen, omdat zijn werkgever Aston Villa langskwam op Goodison Park en daar met 0-1 won.

Everton staat op een zorgwekkende zestiende plaats in de Premier League, vier punten boven de degradatiestreep. Lampard begint zaterdag (16.00 uur) met de thuiswedstrijd tegen Brentford in de vierde ronde van de FA Cup. Dat toernooi won Everton in 1995 voor de vijfde keer, maar is inmiddels al bijna 27 jaar de laatste prijs die de roemruchte club won. Everton werd in 1987 voor de negende en laatste keer kampioen van Engeland en is daarmee na Manchester United (20), Liverpool (19) en Arsenal (13) de meest succesvolle club in het Engelse voetbal. Everton speelde sinds 1887 slechts vier seizoenen op het tweede niveau, in 1930/1931 en van 1951 tot 1954.

