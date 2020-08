Officieel: Ibrahimovic ondertekent nieuw contract bij AC Milan

,,AC Milan is blij om aan te kondigen dat de club een overeenkomst heeft weten te bereiken met Zlatan Ibrahimovic om hem tot juni 2021 in het shirt van de Rossoneri te bewonderen", schrijft AC Milan in het officiële statement.



Afgelopen week gaf Ibrahimovic zelf al een hint: ,,Zoals ik al zei: ik word nu pas warm", postte de Zweed op zijn social media. De aanvaller kwam in januari transfervrij naar AC Milan, nadat zijn contract bij LA Galaxy was afgelopen. AC Milan verloor sinds de komst van de wereldster nauwelijks meer. In de Serie A werd alleen nog verloren van Internazionale en Genoa en na de coronabreak werd er zelfs helemaal niet meer verloren.



Eerder speelde Ibrahimovic voort Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy.