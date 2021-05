Officieel: Juventus zet Pirlo op straat, Allegri keert na twee jaar terug

Pirlo werd in augustus vorig jaar benoemd tot opvolger van de ontslagen Maurizio Sarri. De oud-speler van Juventus was destijds net aangesteld als trainer van het beloftenteam, maar schoof bijna direct door naar de hoofdmacht van de landskampioen. Pirlo kon Juventus, met onder anderen Matthijs de Ligt, niet naar de tiende titel op rij leiden.



Juventus bedankte Pirlo in een verklaring. ,,Enkele maanden geleden begon Andrea Pirlo, een icoon van het mondiale voetbal, aan zijn nieuwe avontuur, zijn eerste als coach. Het vergt moed om dat te doen, zeker in een periode met duizenden obstakels, met de wereld die zijn eigen regels moest heruitvinden in een tijd van een pandemie. Pirlo is pas net begonnen aan zijn eerste stappen in wat ongetwijfeld een briljante carrière als trainer gaat worden.”