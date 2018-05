Officieel: Pellegrini nieuwe trainer van West Ham

Pellegrini liet zaterdag zijn contract bij de Chinese club Hebei China Fortune ontbinden. Tussen 2013 en 2016 werkte hij al in de Premier League, als coach van Manchester City. Pellegrini leidde de topclub in zijn eerste seizoen naar de landstitel en pakte met City ook twee keer de League Cup. Pellegrini maakte eerder naam in Spanje, waar hij Villarreal, Real Madrid en Málaga onder zijn hoede had.

,,Manuel is een van de meest gerespecteerde coaches in de wereld. We kijken er naar uit met hem samen te werken'', aldus David Sullivan, voorzitter van West Ham United. ,,Hij heeft al in Engeland gewerkt, dat is niet onbelangrijk. Manuel houdt van aanvallend voetbal en weet het beste uit zijn spelers te halen.''