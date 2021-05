Officieel: succescoach Antonio Conte per direct weg bij kampioen Inter

Conte werd in 2019 coach van Internazionale en kreeg het dit seizoen voor elkaar om Juventus van de troon te stoten in de Serie A. Zaterdag, voor de laatste wedstrijd tegen Udinese , kreeg de 51-jarige Italiaan echter slecht nieuws te horen. Voorzitter Steven Zhang deelde de coach mede dat er door de financiële problemen bij de club, mede gecreëerd door de coronapandemie, honderd miljoen euro winst gemaakt moet worden komende zomer en dat ook de salarissen bij de club vijftien tot twintig procent gekort moeten worden.

La Gazzetta dello Sport meldde woensdagochtend dat Conte bepaald niet blij was met die boodschap. De coach wilde juist met gerichte versterkingen doorgroeien met de Nerazzurri en zich gaan meten met de absolute top van Europa. De coach zou de situatie begrijpen, maar zijn plannen verschillen zó veel van die van de club, dat een vertrek onafwendbaar was geworden. In de avond werd het directe vertrek vervolgens bevestigd.



Het vertrek van Conte is voor Internazionale direct de eerste stevige bezuiniging. Hij verdient per jaar namelijk twaalf miljoen euro netto en heeft nog een contract voor één jaar in Milaan. De kampioenscoach zou bovendien nog een miljoen euro tegoed hebben van het afgelopen coronajaar. Italiaanse media melden dat Simone Inzaghi (nu trainer van Lazio) zijn opvolger moet worden.