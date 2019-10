Olympique Lyon in crisis na vierde competitienederlaag

Voorzitter Jean-Michel Aulas, altijd uitgesproken in de pers, heeft het lot van Sylvinho in handen van diens landgenoot Juninho gelegd, sinds afgelopen zomer de technisch directeur van Lyon. ,,Juninho is de verantwoordelijke, hij zal hierover moeten nadenken", zei Aulas. ,,Negen punten na negen wedstrijden, dat is niet wat we willen. Juninho had hoge verwachtingen toen hij bij ons begon, maar hij is geschokt door hoe het gaat. Dit verlies doet pijn bij de fans en bij mij."