Olympique Lyon onderuit tegen tien man AS Monaco

De bezoekers uit Lyon, met Memphis Depay en Kenny Tete in de basis, stonden al vroeg op voorsprong. Mariano maakte na twaalf minuten de 1-0 op aangeven van Depay. Via Bertrand Traoré werd het zelfs 2-0, maar in het laatste kwartier van de eerste helft stelde Monaco orde op zaken. Keita Baldé Diao maakte de 1-2 en Radamel Falcao de gelijkmaker, nadat hij kort daarvoor nog een strafschop had gemist.