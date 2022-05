Olympique Lyon troeft Barça en Lieke Martens af in heerlijke Champions League-finale

De Nederlandse internationals Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola (beiden Lyon) en Martens begonnen op de bank in de sfeervolle Allianz Stadium in Turijn. Desondanks ontspon zich op het speelveld een heerlijke wedstrijd waarin de Fransen in het eerste half uur compleet over de tegenstander heen liepen.

Al in de vijfde minuut opende Amandine Henry de score, en hoe! De Franse middenveldster haalde van zeker 25 meter uit en de bal zeilde de rechterbovenhoek in. Keepster Sandra Panos was volstrekt kansloos. Ada Hegerberg tekende in de 23ste minuut voor de 0-2. Het Noorse fenomeen liep weg uit de rug van haar tegenstandsters en kopte zo raak met een stuit. De 26-jarige Hegerberg won met Lyon, waar ze sinds 2014 speelt, al vijf keer eerder de Champions League.

Tien minuten later was het al 3-0 voor Lyon en leek de wedstrijd beslist. De verdediging van Barcelona werd simpelweg overlopen door de jagende aanvalsters en Catarina Macario kon van dichtbij binnentikken.

Barcelona speelde dit seizoen tot vanavond 44 wedstrijden, daarvan won het er 43. Allen de return in de halve finale van de Champions League tegen Wolfsburg ging verloren, maar dat was nadat de heenwedstrijd in 5-1 was geëindigd. Het doelsaldo van de Catalanen in die 44 wedstrijden is duizelingwekkend: 210 voor, 19 tegen.

Het duurde in de finale tot vijf minuten voor rust tot Barcelona eindelijk wat terug deed. Aanvoerster Alexia Putellas schoof een voorzet van Graham Hansen in het doel van Lyon: 3-1. En zo was de ruststand iets draaglijker en was er hoop voor de tweede helft.

Na rust was het spel veel meer in evenwicht. Patricia Guijarro liet haar speciale klasse zien en leek even voor de aansluitingstreffer te zorgen. De Spaanse middenvelder veroverde de bal in de middencirkel en nam het doel van Lyon direct onder vuur. Keepster Christiane Endler had geen schijn van kans, maar de bal belandde op de lat.

Even later kwam Martens binnen de lijnen. De Nederlandse aanvalster was net op tijd hersteld van hardnekkig blessureleed en kreeg een half uur de tijd om de wedstrijd om te draaien. De beste kansen waren vervolgens zonder twijfel voor Barcelona maar Asisat Oshoala en Ana Maria Crnogorcevic hadden hun vizier net niet op scherp staan. En dus slaagde Barça er niet in de Champions League-titel de verdedigen en was het feest voor Van de Donk en Egurrola, die de hele wedstrijd op de bank bleven.

In 2019 was Lyon in de finale ook al te sterk voor Barcelona. Toen scoorde Hegerberg zelfs drie keer. Martens was toen ook al van de partij bij de Catalanen.

Lieke Martens (l) gaat het podium op om de zilveren medaille op te halen.

De speelsters van Lyon vieren hun feest.