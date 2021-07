Olympische voetbalploeg Duitsland staakt oefenduel en stapt van het veld na racisme

Duitsland Onder-23 bereidt zich momenteel voor op de Olympische Spelen, in dat kader speelde het zaterdagochtend een oefenwedstrijd achter gesloten deuren. De wedstrijd tegen de leeftijdgenoten van Honduras (ook actief in Tokio) was 85 minuten bezig, toen de Duitsers bij een 1-1 stand besloten om van het veld te stappen. Volgens een tweet van het officiële account van de Duitse jeugdelftallen gebeurde dat na een racistische opmerking aan het adres van Torunarigha, een verdediger van Hertha BSC. Die opmerking zou van een tegenstander zijn gekomen.

Tijdens het afgelopen EK besprak Oranje-international Georginio Wijnaldum het onderwerp ‘racisme’ nog. Eerder had hij gezegd dat hij sowieso van het veld zou stappen als hij of een van zijn ploeggenoten te maken zou krijgen met racisme, maar dat nuanceerde hij later. ,,Ik ben ook tot de conclusie gekomen dat geluiden vanaf de tribune gebruikt kunnen worden. Stel dat de mensen daar (in Boedapest, waar Nederland tegen Tsjechië speelde, red.) denken: Oranje is beter, laten we ze racistisch bejegenen, dan stappen ze van het veld en verliezen zij de wedstrijd.”