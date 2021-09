OM overweegt hoger beroep in zaak tegen Jérôme Boateng wegens mishandeling in ‘giftige relatie’

De openbaar aanklager had een boete van 1,5 miljoen euro geëist én een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar. De rechtbank in München hield het bij een geldstraf maar verhoogde die tot het maximale bedrag. De gang van zaken zint het OM niet. ,,We onderzoeken momenteel of we juridische stappen kunnen ondernemen”, zei woordvoerster Anne Leiding vrijdag tegen Duitse media.



De rechtbank, die slechts één dag nodig had om tot een uitspraak te komen, bepaalde de inkomensafhankelijke boete voor Boateng op zestig dagtarieven van telkens 30.000 euro. Dit is weliswaar het hoogst mogelijke tarief maar daarmee ontloopt Boateng een strafblad, dat iemand in Duitsland pas krijgt bij een veroordeling tot negentig dagtarieven of meer. Een veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf levert de veroordeelde eveneens een strafblad op. Of Boateng beroep tegen het vonnis overweegt, is onduidelijk. Zijn advocaat gaf nog geen antwoord op die vraag.

Kon niet meer ademen

De 76-voudig international, die onlangs een contract tekende bij Olympique Lyon, stond donderdag in de rechtszaal oog in oog met zijn ex. Zij trad op als mede-eiser in de zaak en beschuldigde hem van huiselijk geweld tijdens hun vakantie op de Turks en Caicoseilanden in het Caribisch gebied, in juli 2018. Boateng keek zijn voormalige vriendin aandachtig aan tijdens haar verklaring in de rechtszaal. Bij alles wat ze over de mishandeling zei, schudde Boateng het hoofd en fluisterde iets tegen zijn advocaat.

Quote Hij sloeg me zo hard in mijn nieren dat ik niet meer kon ademen Ex-vriendin van Boateng

,,Hij greep met zijn duimen een van mijn ogen, trok me aan mijn haar, beet in mijn hoofd en spuugde op me’’, hoorde de regionale nieuwszenderTag24 de 31-jarige ex zeggen over het incident op de avond van 19 juli 2018. Het spuug zat volgens haar vol bloed omdat hij vlak daarvoor zijn lip had opengescheurd. ,,Mogelijk bij het bijten, zei de vrouw. Ze viel naar eigen zeggen voorover op haar knieën, waarna Boateng haar zo hard ‘in de nieren sloeg’ dat ze niet meer kon ademen. Hij gooide ook ‘met volle kracht’ een glazen lantaarn en een koelbox op haar.

Medisch deskundige en ooggetuige

Boateng gaf in de rechtbank toe dat er sprake was van een ruzie die escaleerde in het luxeresort met een privézwembad en personeel. Volgens hem was zijn ex juist agressief en beledigde zij hem, sloeg hem een gescheurde lip en viel toen hij haar van zich af probeerde te duwen. De Duitse topvoetballer ontkende het gooien van de glazen lantaarn - die viel volgens hem op de grond nadat hij een kussen tegen een tafel had gegooid - en benadrukte dat hij zijn ex-vriendin nooit heeft geslagen. Zijn advocaat eiste dan ook vrijspraak.

Een medisch deskundige achtte de versie van de vrouw op basis van haar blauwe plekken waarschijnlijker. Daarnaast verklaarde een vriendin die mee was op vakantie dat ze had gezien hoe Boateng ‘op haar begon in te slaan met zijn vuisten.’ Zijn partner rende uiteindelijk weg en haalde een vriend van de voetballer, die ingreep. De ooggetuige zelf was bang voor Boateng, ‘bang om misschien ook iets op te lopen. Het is gewoon een grote man.’

Valsspelen

Volgens Boateng was de stemming op de bewuste avond ‘goed’ tot er ruzie ontstond tijdens een spelletje kaarten. Zijn toenmalige partner en haar vriendin beschuldigden hem van valsspelen. Even later escaleerde de boel. De volgende dag verzoenden ze zich volgens hem weer. ,,We hadden de zaak uitgepraat, de kinderen waren blij en dansten.” Zijn toenmalige vriendin was ‘in een goed humeur’. Op video’s die in de rechtszaal werden vertoond, was te zien hoe ze uitbundig dansten rond een kampvuur op het strand. De rechtbank en andere aanwezigen hoorden haar zeggen dat ze erg dronken was maar niets wilde laten merken.

,,Onze relatie is altijd turbulent geweest”, zei de vrouw in de rechtszaal. Ze sprak over een ‘zeer giftige liefdesverhouding’. Volgens de topvoetballer wil zijn ex-vriendin de aangifte tegen hem gebruiken ‘om betere kansen te hebben’ in de familierechtbank, waar ze strijden om de voogdij over hun tweelingdochtertjes (10) die bij hun vader wonen. Hun moeder ontkent de beschuldiging.

Quote We hadden een turbulente en zeer toxische relatie Ex-vriendin van Boateng

Boateng rondde eind vorige maand zijn transfer van Bayern München naar Olympique Lyon af. Hij speelde tien seizoenen bij de Duitse recordkampioen en won onder meer negen landstitels, vijf nationale bekers, twee keer de Champions League - in 2013 en 2020 - en twee keer het WK voor clubs. De Duitse topvoetballer werd in 2014 met zijn land wereldkampioen in Brazilië.

Volledig scherm Jérôme Boateng (R) met zijn advocaat Kai Walden bij het begin van de rechtszitting in München. © Peter Kneffel/dpa

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: