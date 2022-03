Omgekeerde driehoek erin slijpen bij Oranje, maar de Duitsers experimenteren er pas echt op los

Door Leon ten Voorde



Normaal gesproken hoef je bij de Duitse ploeg geen spelers op te zoeken. Bekende namen, bekende koppen van grote clubs. Maar zaterdag in het oefenduel met Israël doken er nieuwelingen op, die zelfs bij het grote publiek in Duitsland niet meteen tot herkenning leidde. Net als bij Oranje maakte ook bij de Duitsers een speler van Freiburg zijn debuut. De enige Nederlander die de centrale verdediger Nico Schlotterbeck meteen zal herkennen is Mark Flekken. Ooit gehoord van David Raum? Niet? Dat is niet zo gek. De linksachter van Hoffenheim speelt pas dit seizoen voor het eerst in de Bundesliga. Zaterdag stond hij in de basis. De 19-jarige Jamal Musiala van Bayern München is ook zo’n speler die net komt kijken en middenvelder Anton Stach van Mainz was twee geleden nog een anonieme kracht in de Regionalliga.