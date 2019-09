Omzet Bayern naar record: driekwart miljard

Ook de nettowinst van de club steeg fors naar 52,5 miljoen euro. Het seizoen ervoor bedroeg die nog 29,5 miljoen. Het eigen vermogen van de club bereikte ook een recordhoogte en tikt bijna het half miljard aan: 497,4 miljoen euro.



Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van FC Bayern was opgetogen: ,,Natuurlijk zijn we erg blij met de financiële ontwikkeling van FC Bayern. Zowel de omzet als de winst steeg naar nieuwe records. De ontwikkeling van de club is uitstekend, zowel in sportieve als in financiële zin.”



Gerekend over de afgelopen tien seizoenen is de omzet van de succesvolste Duitse club meer dan verdubbeld, van 350 miljoen in 2009-2010 tot driekwart miljard nu.