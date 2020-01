Onbeduidend Leonesa kegelt Atlético uit beker

Atlético, de huidige nummer drie in La Liga, moest naar León voor het duel met het onbeduidende Cultural Leonesa. Het ging vanaf het begin niet makkelijk, maar uiteindelijk viel na ruim een uur de goal voor de Madrilenen via Ángel Correa.



Het bleek geen verlossende treffer, want Leonesa vocht zich terug in de wedstrijd en Julen Castaneda maakte in de 83ste minuut de gelijkmaker. Een verlenging was nodig om een winnaar uit te wijzen. Wat Atlético ook probeerde, het lukte niet te scoren. Dat deed Sergio Benito wel in minuut 108. Hij schoot daarmee verrassend Atlético uit de beker.