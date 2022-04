Ondanks zege pijnlijke avond voor Karim Benzema: Real-spits mist twee penalty’s

David Alaba opende in de 12e minuut de score, op aangeven van Benzema. De Oostenrijkse verdediger stuitte in eerste instantie nog op de doelman van Osasuna, maar de rebound vloog er wel in. De thuisclub kwam 1,5 minuut later al weer op gelijke hoogte via de Kroatische spits Ante Budimir, die voor de vijfde wedstrijd op rij scoorde in La Liga.