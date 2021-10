Onderzoek naar anti-Saoedisch en ‘aanstootgevend’ spandoek bij wedstrijd Newcastle

Histori­sche blamage voor José Mourinho: AS Roma afgedroogd in Noorwegen

21 oktober AS Roma is in de derde speelronde van de Conference League keihard onderuit gegaan bij Bodø/Glimt. In het hoge noorden van Noorwegen werd het maar liefst 6-1 voor de thuisclub. De 400 meegereisde supporters uit Rome toonden na afloop hun frustratie richting José Mourinho en de spelers.