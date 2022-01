Onderzoek naar stadionramp: bond verplaatst kwartfinale naar andere locatie

Je zoons opvoeden tot fatsoenlij­ke mannen: elf tips van professio­nals

Na de Boos-aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij talentenjacht The Voice zong het eensgezind rond op sociale media: Protect your daughters. Educate your sons. Daar ligt een schone taak voor ouders, verzorgers en docenten, maar hoe kunnen we ermee aan de slag? Rutgers-programmamanager Willy van Berlo en orthopedagoog Bryan van Dansik geven tips over hoe we jongens (en meisjes) al vroeg kunnen voorlichten.

