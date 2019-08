Onduidelijkheid over genomen medicijnen Mahrez

Dost en Keizer met Sporting kansloos tegen Benfica

7:48 Het is trainer Marcel Keizer en spits Bas Dost met Sporting niet gelukt de Supercup in Portugal te winnen. De twee Nederlanders verloren zondag met hun club van Benfica. In Faro werd het liefst 5-0 voor de regerend kampioen van Portugal. Sporting speelde de Supercup als winnaar van het nationale bekertoernooi.