Ongekende taferelen bij Ecuador - Brazilië: Alisson Becker krijgt twee keer rood, maar mag tóch blijven staan

Het was een heet avondje in Quito tussen het al geplaatste Brazilië en Ecuador, dat achter Brazilië en Argentinië ook dicht bij een WK-ticket is. Tegenvaller voor Ecuador was er al na zes minuten in de vorm van een goal van Real Madrid-middenvelder Casemiro én na een kwartier in de vorm van een rode kaart. De uitkomende doelman Alexander Domínguez plantte zijn noppen in de nek van Matheus Cunha en kon er direct af.