Ongelooflijke cijfers: er staat geen maat op Lewandowski en Ronaldo in de Champions League

,,Hij is ongelooflijk. Hij blijft maar scoren, hij is een machine, de beste.” Was getekend, Serge Gnabry over Robert Lewandowski. ,,Hij is ongelooflijk, een leider.” Was getekend, Ole Gunnar Solskjaer over Cristiano Ronaldo. Met goal nummer 138 en 139 voor Ronaldo en goal nummer 79, 80 én 81 voor Lewandowski lieten beide klasbakken het gisteravond inderdaad weer zien.

Nog voordat Lewandowski zijn drie goals had genoteerd, mocht de spits van Bayern München al een klein feestje vieren. Tegen Benfica speelde hij als eerste Pool ooit zijn honderdste Champions League-wedstrijd. Toen hij met drie goals een grote bijdrage leverde aan een 5-2 zege op Benfica mocht de Rekordmeister ook nog eens een Champions League-record bijschrijven. De zeventien goals die Bayern vooralsnog maakte in de eerste vier groepswedstrijden betekenen een nieuwe mijlpaal. Paris Saint-Germain deed het in het seizoen 2017/18 even goed, maar nooit deed een ploeg het beter.

En je bent een fenomeen of je bent het niet: Lewandowski schaarde zich in een fraai rijtje van spelers dit in hun honderdste Champions League-wedstrijd wisten te scoren: Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo en Toni Kroos gingen hem voor. ,,Alles perfect? Ik weet het niet. Ik miste een penalty”, aldus de immer kritische Lewandowski die met zijn drie goals (acht Champions League-goals in totaal dit seizoen) over Ajax-spits Sébastien Haller (zes goals) heen wipte als topscorer in het huidige seizoen van het miljardenbal. De Pool staat nu met 81 goals bovendien stevig in de top drie van Champions League-topscorers aller tijden. Alleen Lionel Messi (123) en Ronaldo (139) maakten er meer.

Toch kan geen speler een beter doelpuntengemiddelde in de Champions League overleggen dan Lewandowski. Met 81 goals in 100 wedstrijden staat hij op het ongelooflijke gemiddelde van 0,81 goals per wedstrijd. Niemand met minstens vijftig Champions League-wedstrijden achter zijn naam doet het beter. Lionel Messi staat met 123 goals in 151 wedstrijden op gelijke hoogte (0,81) terwijl Cristiano Ronaldo met 139 goals in 180 wedstrijden op een gemiddelde van 0,77 staat. Ook Ruud van Nistelrooy, met 56 goals in 73 wedstrijden (0,77) de beste Nederlandse spits, komt niet aan de imponerende statistiek van de Bayern-spits.

Er zijn twee spitsen die wél boven het gemiddelde van Lewandowski uitkomen, maar zij speelden respectievelijk pas 18 en 24 wedstrijden: Erling Haaland (21 goals, gemiddeld 1,17) en Harry Kane (20 goals, gemiddeld 0,83). Na afloop van het duel met Benfica werd Lewandowski dan ook gevraagd of hij in Haaland een goede opvolger zou zien: ,,Ik kijk vooral naar mezelf. Ik ben tien jaar ouder dus ik zit op een iets ander niveau in mijn leven, maar het is duidelijk dat veel clubs oog hebben voor iemand die zoveel goals maakt. Het belangrijkste is wat ik op het veld doe en laat zien.”

Wat Lewandowski daarop laat zien is dus verbluffend en qua doelpuntengemiddelde onovertroffen. Al is er natuurlijk altijd baas boven baas. Met 139 Champions League-goals blijft Ronaldo zijn duizelingwekkende doelpuntentotaal ook maar opschroeven in het miljardenbal. Hij staat nu al zestien goals voor op Messi en 58 (!) op Lewandowski nadat hij met twee goals Atalanta Bergamo pijn deed.

,,We hebben allemaal onze rol, maar Ronaldo is gewoon ongelooflijk, een leider. Sommige sporters staan op als het moet. Michael Jordan deed het bij de Chicago Bulls, Ronaldo doet het voor ons", sprak Ole Gunnar Solskjaer na afloop bij BT Sports lovend over de inmiddels 36-jarige Portugees, die de oudste Manchester United-speler ooit werd met twee Europese goals in één wedstrijd. Sinds zijn terugkeer bij The Red Devils maakte Ronaldo negen goals in elf wedstrijden. In de Champions League? Vijf goals in vier wedstrijden. Één woord voor die ongekende cijfers? Inderdaad: ongelooflijk.

