Ongelukkige De Vrij leidt met geklungel puntenverlies Inter in, Atalanta verslaat Juve

Nee, tot paniek zal de remise op bezoek bij Napoli zeker niet leiden bij Inter, nog altijd de ongenaakbare koploper van de Serie A. De voorsprong op nummer twee AC Milan bedraagt ook na dit weekend nog negen punten. Met nog zeven speelronden voor de boeg lijkt er een wonder nodig om de Nerazzuri van hun eerste landstitel sinds 2010 af te houden.

Toch zal het chagrijn na vanavond overheersen in het blauw-zwarte gedeelte van Milaan. Na 36 minuten kwam de koploper op achterstand na een knullige eigen goal. Doelman Samir Handanovic kon een voorzet vanaf de linkerkant eenvoudig klemmen, maar Stefan de Vrij beukte de bal uit de handen van de keeper. De Vrij werd na rust uiteindelijk gered door Christian Eriksen. De voormalig middenvelder van Ajax knalde na 55 minuten fraai raak van afstand.

Uiteindelijk mocht Inter kort voor tijd nog blij zijn met een punt. Na een overtreding in de zestien schreeuwden de spelers van Napoli om een strafschop, maar de scheidsrechter besloot na overleg met de VAR de bal niet op elf meter te leggen. Daardoor bleef de schade beperkt. Voor Inter kwam er echter een einde aan een fraaie reeks: de ploeg van Antonio Conte noteerde voorafgaand aan de ontmoeting met Napoli een zegereeks van liefst tien duels.

Juventus

Juventus heeft de uitwedstrijd bij Atalanta verloren. De titelhouder ging in Bergamo met 1-0 onderuit. Invaller Ruslan Malinovski maakte in de 87ste minuut het doelpunt met een van richting veranderd schot. Atalanta nam de derde plaats over van Juventus, dat nu twee punten minder heeft.

Koploper Internazionale treedt zondagavond bij nummer vijf Napoli aan. Met een achterstand van 12 punten op de club uit Milaan kan Juventus titelprolongatie vergeten. Bij Juventus ontbrak Cristiano Ronaldo. Volgens coach Andrea Pirlo heeft de Portugese vedette last van een spierblessure. Ronaldo is topscorer van de Serie A met 25 goals. Matthijs de Ligt speelde de gehele wedstrijd bij Juventus. Marten de Roon was basisspeler bij Atalanta. Ploeggenoot Sam Lammers bleef op de bank.

Subtopper Lazio won in Stadio Olimpico in Rome met 5-3 van het laag geklasseerde Benevento. Clubtopscorer Ciro Immobile zorgde voor 2-0 en 5-3 en miste bij een stand van 4-1 een strafschop.



Bologna versloeg op eigen veld Spezia met 4-1. Daarmee verstevigde de thuisclub de positie in de middenmoot. Bij Bologna hadden Mitchell Dijks en Jerdy Schouten een basisplaats. Doelman Jeroen Zoet fungeerde als reserve bij Spezia, dat op de veertiende plaats staat in de Serie A.

AS Roma na uitschakeling Ajax onderuit in Turijn

AS Roma vierde donderdag in Rome feest na de uitschakeling van Ajax in de kwartfinales van de Europa League, maar drie dagen later moest de ploeg van trainer Paulo Fonseca weer een tegenvaller incasseren. Zonder heel wat vaste krachten verloor Roma in de Italiaanse competitie met 3-1 bij Torino.

De Romeinen kwamen vroeg op voorsprong via de Spaanse aanvaller Borja Mayoral. Torino kwam na bijna een uur spelen op gelijke hoogte via Antonio Sanabria en trok de wedstrijd naar zich toe via goals van Simone Zaza en Tomás Rincón. De ingevallen Amadou Diawara moest in de slotfase met twee gele kaarten weer van het veld.

Fonseca had Diawara net als Rick Karsdorp, Edin Dzeko en Henrikh Mkhitaryan na rust in het veld gebracht. Dzeko tekende donderdag tegen Ajax voor de gelijkmaker (1-1). Een week eerder had Roma in Amsterdam met 2-1 gewonnen. De ploeg van Fonseca neemt het in de halve finales op tegen Manchester United.

In de Serie A staan de Romeinen op de zevende plaats. Ze dreigen via de competitie naast Europees voetbal te grijpen.

