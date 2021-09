Ongeruste Klopp tegen Van Dijk: ‘Stuur me een video waarop je niet mank loopt’

video Wat een misser! Timo Werner krijgt het weer eens (niet) voor elkaar

14:58 Timo Werner (25) weet het net weer te vinden. De Duitse spits was gisteren tegen IJsland (0-4) voor de derde keer op rij trefzeker in een interland. Toch was het vooral zijn gigantische misser die na afloop over de tong ging.