Ongrijpbare Sancho bezorgt Dortmund Duitse Supercup tegen Bayern

De eerste prijs van het Duitse voetbalseizoen is voor Borussia Dortmund. De ploeg van Lucien Favre was tijdens een enerverend duel om de Supercup in eigen huis sterker dan Bayern München (2-0). De Engelse sensatie Jadon Sancho (19) was met een assist en een treffer de uitblinker van de avond.

Hoewel beide ploegen deze zomer de portemonnee trokken, maakte slechts één nieuweling zijn basisdebuut. Nico Schulz, voor ruim 25 miljoen overgekomen van TSG Hoffenheim, was de linksback van Borussia Dortmund. De topaankopen Thorgan Hazard, Julian Brandt en Mats Hummels maakten nog geen deel uit van de selectie. Bij Bayern viel Benjamin Pavard in de slotfase in, recordaanwinst Lucas Hernández (80 miljoen euro) ontbrak vanwege een blessure.



De ruim 80.000 toeschouwers in het Signal Iduna Park kregen desalniettemin een bijzonder vermakelijke eerste helft voorgeschoteld. In een razend tempo volgde de ene mogelijkheid de andere zich op. Al na één minuut kreeg Borussia Dortmund een enorme kans om op voorsprong te komen. Manuel Neuer wist de inzet van aanvoerder Marco Reus echter te keren.

Counteren

Hoewel Bayern het spel maakte, was Dortmund levensgevaarlijk met de specialiteit van het huis: de razendsnelle omschakeling. Na een kwartier kreeg de thuisploeg opnieuw een flinke mogelijkheid om de score te openen. Na een diepe bal op Paco Alcácer dook Neuer ineens halverwege het veld op. De doelman was echter veel te laat, maar de poging van de Spaanse spits hobbelde naast het lege doel. Bayern was voor rust via Kingsley Coman dicht bij een doelpunt, maar Marwin Hitz reageerde alert.

Na rust kwam Dortmund alsnog op voorsprong. Na slordig balverlies van Thiago, ontsnapte balvirtuoos Jadon Sancho. De rappe Engelsman legde bal breed op Alcácer die nu wél zuiver afrondde. Na bijna een uur leek Bayern op gelijke hoogte te komen. Na een kopbal van Coman kreeg de Fransman eerst zelf nog een kans om te scoren waarna ook Thomas Müller in de rebound niet kon afdrukken. Ook Joshua Kimmich had Bayern op 1-1 kunnen schieten, maar stuitte op Hitz.

Volledig scherm Paco Alcácer viert zijn doelpunt met Nico Schulz (links) en Axel Witsel. © EPA

Sancho had het vizier wél op scherp staan. Na een rappe uitbraak, na opnieuw slordig balverlies van Bayern, rondde de rechtsbuiten zelf keurig af: 0-2. Hij was één van de revelaties van het vorige Bundesligaseizoen. De vleugelspeler, opgeleid bij Watford, was goed voor 12 competitietreffers en liefst 17 assists. Daarmee beleefde Sancho, die twee jaar geleden voor een kleine 8 miljoen euro overkwam van Manchester City, zijn internationale doorbraak.



Vanavond bleek hij opnieuw maar moeilijk af te stoppen. Dat zorgde voor frustratie bij Kimmich, die aan een rode kaart ontsnapte nadat hij Sancho buiten het veld bewust op z'n enkel ging staan. Na Sancho's treffer was het verzet van Bayern, dat de vorige drie Supercups won, al snel gebroken.



Het Bundesligaseizoen start over twee weken. Bayern neemt het thuis op tegen Hertha BSC, Dortmund begint tegen FC Augsburg.