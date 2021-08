Onlusten in Nice komen niet als verrassing: ‘In Marseille gaat de vlam ook in de pan slaan’

Danjuma overtuigt Spaanse toptrainer van Villarreal en kan probleem bij Oranje oplossen

19 augustus Arnaut Danjuma voorspelde het al in december in deze krant. Hij zou nog een toptransfer gaan maken. De buitenspeler werd vandaag vastgelegd door Villarreal. Bondscoach Louis van Gaal zal hem in de gaten houden.